Çıkış zamanı

Spor Toto 1. Lig'de inişli çıkışlı bir grafik gösteren Sakaryaspor'da gözler Manisa FK maçına çevrildi. Yeşil-siyahlı ekip, son iki haftada aldığı yenilgilerin yarasını sarmak için sahaya çıkacak. 13.30'da Manisa'da oynanacak mücadeledede Ramazan Keleş düdük çalacak. Çıkış istediklerini belirten Teknik direktör Serkan Özbalta, Manisa maçıyla seriye başlayacaklarını vurguladı.

KRALLIK TAHTINDAN

Dış sahada da 5 maçta 4 yenilgi aldıklarını hatırlatan Özbalta, "Tüm kötü serileri bitirmek için bir fırsat kaçı olarak görüyoruz. Oyuncularıma güven aşıladım. Bu maçla seriye başlayacağız" diye konuştu. Sakaryaspor'da kritik randevu öncesinde gözler yine Kabongo Kasongo'nun üzerinde olacak. 9 golle kralıkta zirvede olan Kongolu forvet, bugün yine takımın en önemli hücum silahı olacak.