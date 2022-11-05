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Bodrumspor - Boluspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig 11. haftasında Bodrumspor ile Boluspor kozlarını paylaştı. Bodrum ekibi evinde Boluspor'u Süleyman Özdamar'ın golü ile 1-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 16:12
Bodrumspor - Boluspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen haftayı bay geçen Bodrumspor, evinde yarıştaki en önemli rakiplerinden Boluspor'u mağlup etti, zirve yürüyüşünü sürdürdü: 1-0. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 52'nci dakikada Süleyman Özdamar kaydetti. Ligde son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçen yeşil-beyazlı ekip, bu skorla puanını 21 yapıp Süper Lig yarışında iddialı konuma geldi. Boluspor ise 19 puanda kaldı.

9'uncu dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Jahovic'in ceza sahasında vuruşunda top az farkla auta çıktı.
17'inci dakikada ceza sahası içerisine etkili giren Bodrumspor'da Kenan Özer'in kale sahasına bıraktığı topta, Jahovic'in vuruşunu rakip takımın oyuncuları kale sahası içinden çıkardı.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
52'inci dakikada ev sahibi golü buldu. Etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içerisinde Süleyman Güneş'in ortasıyla buluşan Süleyman Özdamar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
56'ncı dakikada Bodrumspor atağında ceza sahası içinde Süleyman Güneş'in vuruşu az farkla auta çıktı.
Maç 1-0 sonuçlandı.

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