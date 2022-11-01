"Önümüzde enkaz var"

1. Lig'de sıkıntılı bir dönemden geçen Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, takıma sahip çıkılması için seferberlik başlattı. Başkan Uz, "Bu ilk yarı sonuna kadar bu şirketleşme çalışmalarını bitirip başaracağız. Şirketleşmeyi başardıktan sonra da bu transfer yasağını da aşmaya çalışacağız" dedi. Lige kötü bir başlangıç yapılmasının ardından takımından ayrılan futbolculardan kaynaklı sorunlarla mücadele ettiklerine dikkat çeken Başkan Mehmet Uz, bu süreçte sorumluluktan kaçamayacaklarını ve yönetim olarak tüzük değişikliği yapılabilmesi amacıyla kongre kararı aldıklarını belirterek, "Bizim bu sene ligde kalmamız başarıdır ama benim için başarı değildir. Bizim önümüzde bir enkaz var" ifadesini kullandı.



MEHMET UZ: BiZ Mi OYNAYALIM

Uz ayrıca "Futbolcuları arıyorum ama hiçbiri 1 TL indirim yapmıyor. Ben onlara bu kulübün önünü açalım ve kurtaralım diyorum. Hocayı da gönderdik. Şu anda futbolcu arkadaşlarımız var ama sonuç olarak biz mi ya da yönetim mi sahaya çıkıp oynayacak. Şu anda elimizdeki bu kadro var" diye konuştu.