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Denizlispor’da favori Şimşek

Mesut Bakkal'la yollarını ayıran Denizlispor'da, teknik adam arayışları sürüyor. Yücel İldiz ve Mehmet Altıparmak gibi hocaları gündeminde bulunduran Horoz'da, Yusuf Şimşek ismi ön plana çıktı. Başkan Mehmet Uz'un, İtalya'dan döner dönmez 47 yaşındaki teknik adamla görüşmesi bekleniyor. Şimşek, daha önce 2017'de Denizlispor'da görev yapmıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 06:50
Denizlispor’da favori Şimşek
Mesut Bakkal'la yollarını ayıran Denizlispor'da, teknik adam arayışları sürüyor. Yücel İldiz ve Mehmet Altıparmak gibi hocaları gündeminde bulunduran Horoz'da, Yusuf Şimşek ismi ön plana çıktı. Başkan Mehmet Uz'un, İtalya'dan döner dönmez 47 yaşındaki teknik adamla görüşmesi bekleniyor. Şimşek, daha önce 2017'de Denizlispor'da görev yapmıştı.
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