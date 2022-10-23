Haberler TFF 1.Lig Rize bırakmadı

Rize bırakmadı

Manisa FK deplasmanında 2-0 geri düşen Çaykur Rizespor pes etmedi Bolasie ve Emircan’ın golleriyle zorlu mücadelede 1 puanı almayı başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Rize bırakmadı

Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK ile Çaykur Rizespor'un nefesleri kesen mücadelesinde puanlar paylaşıldı. Manisa FK, 30'da Adem Büyük'ün golüyle öne geçti. 37'de ise Kerem Kalafat'ın kendi kalesine attığı golle aradaki fark ikiye çıktı: 2-0. İkinci yarıda ise rakip kaleye yüklenen Çaykur Rizespor'da, Bolasie 66'da durumu 2-1'e getirdi. 88'de ise savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Emircan, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla takımına 1 puanı getirdi: 2-2. Pes etmeyen Çaykur Rize 14, galibiyeti kaçıran Manisa FK ise 13 puana yükseldi.

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