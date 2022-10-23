Rize bırakmadı

Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK ile Çaykur Rizespor'un nefesleri kesen mücadelesinde puanlar paylaşıldı. Manisa FK, 30'da Adem Büyük'ün golüyle öne geçti. 37'de ise Kerem Kalafat'ın kendi kalesine attığı golle aradaki fark ikiye çıktı: 2-0. İkinci yarıda ise rakip kaleye yüklenen Çaykur Rizespor'da, Bolasie 66'da durumu 2-1'e getirdi. 88'de ise savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Emircan, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla takımına 1 puanı getirdi: 2-2. Pes etmeyen Çaykur Rize 14, galibiyeti kaçıran Manisa FK ise 13 puana yükseldi.