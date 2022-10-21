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Müthiş maç Malatya'nın

1. Lig ekibi Yeni Malatya, 3. Lig’den Ağrı karşısında 3-1’den geri döndü. Ağrı, 90+2’de penaltı kaçırdı maç uzadı. Penaltılarda 5-4 üstünlük kuran sarı-siyahlılar, 4. tura çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
Müthiş maç Malatya'nın
Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Y.Malatya, 3. Lig'den Ağrı'yı ağırladı. 17'de Yeni Malatya'da penaltıdan Yakup, gol perdesini açtı. Burak 54'te kendi ağlarını havalandırdı: 1-1. 67'de Furkan, 76'da penaltıdan Murat, Ağrı'yı 3-1 öne geçirdi. 81'de Mert, 83'te de Adem kendi ağlarını sarsarken, Malatya ekibi müthiş bir geri dönüşe imza attı: 3-3. Kırılma anı ise 90+2'de Ağrı'da Taner'in kaçırdığı penaltı oldu. Uzatmaları da 3-3 sona eren ve penaltılara giden maçta 5-4 üstünlük kuran sarı-siyahlılar, 4. Tur'a çıktı.
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