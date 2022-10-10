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Sakaryaspor İlker Püren ile yollarını ayırdı!

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son gelen bilgilere göre Sakaryaspor'da Teknik Direktör İlker Püren'in görevi son buldu. Sakaryaspor teknik adam ile yollarını ayırdıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 01:28
Sakaryaspor İlker Püren ile yollarını ayırdı!

Sakaryaspor yönetimi, Spor Toto 1. Lig'de teknik direktör olarak görev alan İlker Püren ile yollarını ayırdı. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor Teknik Direktör İlker Püren ile yollarını ayırdıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Teknik sorumlumuz İlker Püren ile karşılıklı anlaşma neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


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