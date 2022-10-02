Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor - Samsunspor: 0-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Bandırmaspor - Samsunspor: 0-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor ve Samsunspor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 16:12
Bandırmaspor - Samsunspor: 0-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Beyçimento Bandırmaspor, evinde Yılport Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşma 0-0 berabere bitti.
8'inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında sol kanatta topla buluşan Harris, hızla ceza alanı içine girdi. Sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Harris'in şutu uzak direkten geri döndü. Bandırmaspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk yarıda gol sesi çıkmayınca iki takımda soyunma odası 0-0'lık skorla girdi.

58'inci dakikada Bandırmaspor'da Berkan'ın ceza sahasında Harris'i düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Da Silva Saouza topu üstten dışarı gönderdi.

79'uncu dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde Bandırmaspor'da Kerim Avcı'nın vuruşu kaleciden döndü. Samsunspor defansı topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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