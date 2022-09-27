Yeni Malatyaspor Sakaryaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı. Sarı-siyahlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Yeni Malatya karşılaşma öncesi Spor Toto 1. Lig'de 3 puanla 18. sırada yer alıyor. Rakip takımları Sakaryaspor ise 9 puanla 6. sırada bulunmakta.