Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor Sakaryaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor Sakaryaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına hız verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 10:25
Yeni Malatyaspor Sakaryaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı. Sarı-siyahlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Yeni Malatya karşılaşma öncesi Spor Toto 1. Lig'de 3 puanla 18. sırada yer alıyor. Rakip takımları Sakaryaspor ise 9 puanla 6. sırada bulunmakta.



DİĞER
Tekli koltuk nerede? Sosyal medya bu dikkat testiyle çalkalanıyor...
Aksaray'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan cip TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Stefan Kuntz dünyanın gündeminde! "Rezil oldu"
Hamit Altıntop'tan millilere çok sert sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eroğlu iddialı
Göztepe’de Atınç sevinci
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Rabiülevvel ayında hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?
Jale İnan kimdir, nereli, mesleği ne?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsviçre - Çekya maçı saat kaçta? İsviçre - Çekya maçı saat kaçta? 11:18
FIBA Dünya Kupası'nda yumruk yumruğa kavga! FIBA Dünya Kupası'nda yumruk yumruğa kavga! 11:17
Portekiz - İspanya maçı saat kaçta? Portekiz - İspanya maçı saat kaçta? 10:44
Sami Uğurlu'dan Stefan Kuntz tepkisi! Sami Uğurlu'dan Stefan Kuntz tepkisi! 10:33
İşte Icardi - Wanda Nara ilişkisinde son durum! İşte Icardi - Wanda Nara ilişkisinde son durum! 10:31
Cocu'nun yeni adresi belli oldu Cocu'nun yeni adresi belli oldu 10:27
Daha Eski
Visca'nın dönüş tarihi belli oldu! Dünya Kupası... Visca'nın dönüş tarihi belli oldu! Dünya Kupası... 10:25
Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta? Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta? 10:14
Yeni Malatya'da hazırlıklar son hız devam ediyor Yeni Malatya'da hazırlıklar son hız devam ediyor 10:14
Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip... Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip... 10:14
Bulgaristan U19 - Türkiye U19 maçı saat kaçta? Bulgaristan U19 - Türkiye U19 maçı saat kaçta? 10:04
Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta? Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta? 09:53