İnegölspor evinde zaferle başladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında İnegölspor sahasında Bayburt Özel İdare'yi 3-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29'da Emirhan Özsoy, 46'ncı dakikada Bahadır Taşdelen ve 76'ncı dakikada Ethem Ercan Pülgir kaydetti. Bursa temsilcisi, böylece sezona rahat bir galibiyetle girdi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında İnegölspor sahasında Bayburt Özel İdare'yi 3-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29'da Emirhan Özsoy, 46'ncı dakikada Bahadır Taşdelen ve 76'ncı dakikada Ethem Ercan Pülgir kaydetti. Bursa temsilcisi, böylece sezona rahat bir galibiyetle girdi.