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Bodrumspor - Yeni Malatyaspor: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bodrum'un sahasında oynanan mücadelede ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 19:01
Bodrumspor - Yeni Malatyaspor: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta maçında Bodrumspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri Samet Yalçın (2) ve Süleyman Özdamar kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Cengizhan Akgün'den geldi.

Bu sonucun ardından Bodrumspor sezona galibiyetle başladı ve 3 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise haftayı puansız kapattı.

Ligin 2. haftasında Bodrumspor deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.

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