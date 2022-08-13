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Samsun coştu

İzmir deplasmanında Kadeem Harris ve Ahmet Sagat ile sonuca giden Karadeniz ekibi, sezona 3 puanla başladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Samsun coştu

Geçen sezon kaçırdığı Süper Lig trenini bu yıl mutlaka yakalamak isteyen Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in açılış maçında konuk olduğu Altay'ı deplasmanda 2-0 yendi. İlk yarıyı Kadeem Harris'in golüyle 1-0 önde kapatan Karadeniz temsilcisi, ikinci yarıda skoru korumasını bildi. 87'de oyuna giren Ahmet Sagat, 1 dakika sonra karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti: 2-0. Zorlu İzmir deplasmanında aldığı galibibiyetle sezona 3 puanla başlayan Samsunspor, önümüzdeki hafta sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Altay ise Pendik deplasmanına çıkacak.

LİGE GALİBİYETLE BAŞLAMAK GÜZEL

İzmir deplasmanından 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Lige galibiyetle başlamak çok güzel. Hele ki böylesi zorlu bir deplasmanda. Bu yıl Süper Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

ÜZGÜNÜZ, DERS ÇIKARACAĞIZ

Sezona evinde aldığı yenilgiyle başlayan Altay'ın hocası Sinan Kaloğlu, üzgün olduklarını belirterek şöyle konuştu: Taraftarımız önünde güzel bir futbol ve sonuç isterdik. Ancak olmadı. Ligin henüz başı. Bu maçtan önemli dersler çıkaracağız ve yolumuza öyle devam edeceğiz.

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