Haberler TFF 1.Lig TRANSFER HABERİ: Edgar Prib Manisa FK'da!

TRANSFER HABERİ: Edgar Prib Manisa FK'da!

Son dakika spor haberi: Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'dan orta sahaya takviye geldi. Ege ekibi, Alman futbolcu Edgar Prib'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 18:31
TRANSFER HABERİ: Edgar Prib Manisa FK'da!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Alman orta saha oyuncusu Edgar Prib'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde 32 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Törende konuşan Prib, transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben buraya başarılı olmaya geldim. Burada ailemle birlikte çok güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum. Saha içinde ve saha dışında bu takım için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkan vekili Engin Anlı da Prib'e başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Bu sezon transfer planlamamızı yaparken çok koşan, çok mücadele eden, deneyimli oyunculardan kurulu, dinamizm açısından ligin iyi takımlarından birini oluşturmak istedik. Bu doğrultuda da transferlerimizi sürdürüyoruz. Edgar Prib de bu anlamda takımımıza katkı sağlayacaktır. Yıllarca Bundesliga'da ve Bundesliga 2'de forma giymiş çok deneyimli bir isim. Takımımıza dinamizm konusunda çok büyük katkıları olacak bir oyuncu."

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