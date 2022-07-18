Başkandan takıma ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren BB Erzurumspor antrenmanını ziyaret ederek futbolcular ve yöneticiler ile bir araya geldi. Kulüp başkanı Ahmet Dal ve yöneticilerin de hazır bulunduğu ziyarette antrenmanı izleyen Başkan Mehmet Sekmen, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Mehmet Sekmen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Takımımızın bugünkü antrenmanını takip ettik. Takımımıza her zamankinden daha fazla desteğimizi vereceğimizi futbolcu kardeşlerimize ilettik" dedi.