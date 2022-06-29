Malatya’da kaos bitmedi

Spor Toto 1. Lig'e düşen Yeni Malatyaspor'da belirsizlik hakim. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen kongrede başkanlığa salonda dahi bulunmayan Aziz Ayboğa'nın seçilmesinin ardından kadronun nasıl şekilleneceği bilinmiyor.
Spor Toto 1. Lig'e düşen Yeni Malatyaspor'da belirsizlik hakim. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen kongrede başkanlığa salonda dahi bulunmayan Aziz Ayboğa'nın seçilmesinin ardından kadronun nasıl şekilleneceği bilinmiyor. Teknik direktör Cihat Arslan'ın da yolları ayırabileceği belirtiliyor.