Alim Samsun'da

HOLLANDA'DA YETİŞTİ
Futbol altyapısını Hollanda'da alan Alim Öztürk, Ümraniyespor'un Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinde büyük bir pay sahibi oldu. 1.90 boyundaki tecrübeli savunmacı, tamamı ilk 11'de olmak üzere 33 karşılaşmada forma giyerken, 4 de gol katkısı sağladı. Öztürk, daha önce Hollanda'da Cambuur, İskoçya'da Heart ve İngiltere'de Sunderland'da da boy gösterdi.
FOFANA DA TAMAM
Samsunspor, kontratı biten yıldız futbolcusu Fofana'yla da tekrar anlaştığını duyurdu. Başkan Yüksel Yıldırım ve Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, geçen sezon 33 maçta 10 gol, 7 asist yapan 30 yaşındaki tecrübeli forvetle fotoğraf paylaşıp yeniden anlaştıklarını açıkladı.
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