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Alim Samsun'da

Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor, Süper Lig’e yükselen Ümraniye’nin 29 yaşındaki stoperi Alim Öztürk’le 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 06:50
Alim Samsun'da
Teknik direktörlüğe Bayram Bektaş'ı getiren Samsunspor, transferde 2. imzasını da gerçekleştirdi. Erzurumspor'dan Litvanyalı kanat oyuncusu Novikovas'ı alan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'un 29 yaşındaki başarılı stoperi Alim Öztürk'ü de kadrosuna kattı. 29 yaşındaki savunmacıyla 2 yıllık kontrat imzalandı.

HOLLANDA'DA YETİŞTİ

Futbol altyapısını Hollanda'da alan Alim Öztürk, Ümraniyespor'un Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinde büyük bir pay sahibi oldu. 1.90 boyundaki tecrübeli savunmacı, tamamı ilk 11'de olmak üzere 33 karşılaşmada forma giyerken, 4 de gol katkısı sağladı. Öztürk, daha önce Hollanda'da Cambuur, İskoçya'da Heart ve İngiltere'de Sunderland'da da boy gösterdi.

FOFANA DA TAMAM

Samsunspor, kontratı biten yıldız futbolcusu Fofana'yla da tekrar anlaştığını duyurdu. Başkan Yüksel Yıldırım ve Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, geçen sezon 33 maçta 10 gol, 7 asist yapan 30 yaşındaki tecrübeli forvetle fotoğraf paylaşıp yeniden anlaştıklarını açıkladı.
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