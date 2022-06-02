Süper Lig'e son bilet

Ankaragücü ve Ümraniye'nin ardından Süper Lig'e çıkacak son ekip, bugün belli olacak. Normal sezonu 3. bitiren Bandırmaspor ile 4. tamamlayan İstanbulspor, yeni Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği dev final, beIN SPORTS ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e bu kadar yaklaşan Ban-Ban, yarı finalde Eyüp'e 1-0 yenildiği ilk maçın ardından rövanşta 3-0 mağlup ederek finale çıktı.

İSTANBUL'UN 17 YILLIK HASRETİ

Yarı finalde Erzurumspor'la karşılaşan İstanbulspor, deplasmanda 4-2 kazanıp, rövanşta 1-0 yenilmesine rağmen Play-Off finaline adını yazdırdı. Süper Lig'de son olarak 2004- 2005'te yer alan sarı-siyahlılar, 3. Lig'e kadar geriledi. 5 sezon 3. Lig'de mücadele eden İstanbul ekibi, 2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'e kadar yükseldi. 1. Lig'de 1993-1994, 2005- 2006 ve geçtiğimiz sezon olmak üzere 3 kez mücadele ettiği Play-Off'ta Süper Lig'e çıkma başarısını gösteremedi.

NORMAL SEZONDA YENİŞEMEDİLER

Spor Toto 1. Lig'de iki takımın normal sezonda oynadıkları maçlar 0-0 sona erdi. Öte yandan ilk olarak 1978-79'da uygulanan Play-Off sistemi bu yıl 27. kez oynanıyor. Play-Off'ta daha önce 20 farklı takım Süper Lig'e yükseldi.

10 BİN 500 BAN-BAN'LI

İstanbulspor'la tarihi bir final oynayacak Bandırmaspor'da taraftarlar, takımlarına destek vermek için Kocaeli'ye akın edecek. Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Maral, "Bandırmaspor taraftarları olarak adeta göç ederek Kocaeli'ye taşınacağız. Hedefimiz 10 bin 500 taraftarla Kocaeli'ye gitmek" dedi.