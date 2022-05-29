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Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play-Off

TFF 1. Lig'de heyecan play-off heyecanıyla devam ediyor. Bandırmaspor ile Eyüpspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 12:00
Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play-Off

Bandırmaspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de heyecan dorukta... Bandırmaspor ile Eyüpspor, play-off müsabakasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Eyüpspor maçı 29 Mayıs Pazar günü saat 15:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TRT SPOR CANLI İZLE - BANDIRMASPOR - EYÜPSPOR

Bandırmaspor, 1-0'ın rövanşında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Eyüpspor'u ağırlayacak. Müsabakayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Eyüpspor'un her türlü galibiyet ve beraberlikte adını finale yazdıracak. 1 farklı galibiyet durumunda maç uzatmalara gidecek. Bandırmaspor ise maçı 2 veya daha farklı skorlarla kazanması durumunda tur atlayacak.

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