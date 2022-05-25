Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor - İstanbulspor maçı canlı izle

Erzurumspor - İstanbulspor maçı canlı izle

TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başladı.Günün ilk maçında Erzurumspor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetiyor. Erzurumspor-İstanbulspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:28
Erzurumspor - İstanbulspor maçı canlı izle

TFF 1. Lig'de play-off hattına kalan Erzurumspor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.

Erzurumspor-İstanbulspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.


ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Erzurumspor - İstanbulspor maçı TRT Spor ve BeIn Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Orhan, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mücahid, Estrela, Hasek, Gökhan, Eren, Novikovas, Olanare

İstanbulspor : Alperen, Oğuzhan, Mehmet, Emrecan, Ali, Melih, Ferhat, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim

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