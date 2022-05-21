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Bursaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Menemenspor karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Bursaspor - Menemenspor maçının detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:00
Bursaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. Bursaspor - Menemenspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURSASPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Menemenspor maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor ve BeIn Max 2'de canlı yayınlanacak.

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