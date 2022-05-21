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Bursaspor 1-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Bursaspor, sahasında Menemenspor'u 1-0 mağlup ederek lige galibiyetle veda etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 23:02
Bursaspor 1-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 38'inci hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında konuk ettiği Nasadoge Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

9'uncu dakikada ev sahibi takımda Eren Güler'in pasında ceza sahasında topla buluşan Samet Bozkurt'un vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
20'nci dakikada konuk takımda kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Sağat'ın aşırtma vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıyla çıktı.
43'üncü dakikada Tuğbey Akgün'ün pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Berat Altındiş, topu ağlara gönderdi: 1-0.
65'inci dakikada Tahir Bölgebaşı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmet Aslan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Mücadele Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Serdar Diyadin, Özcan Sultanoğlu, Safa Yılmaz

BURSASPOR: Deniz Aydın, Eren Tunalı, Ramazan Keskin (Dk.66 Yusuf Sertkaya), Kerem Kök, Uğur Kaan Yıldız, Tuğbey Akgün, Bilal Güney, Berat Altındiş (Dk.70 Hamza Baran Arıkan), Vefa Temel (Dk.61 Mehmet Bilgin), Samet Bozkurt (Dk.61 Melih Sağlam), Eren Güler (Dk.61 Seçkin Batuhan Fırıncı)

NASAGODE MENEMENSPOR: Murat Hocaoğlu (Dk.84 Emir Akay), Sinan Akgöl, Kerem Paykoç, Ömer Şahbaş, Abdullah Aydın, Chibuike Elijah Ubah, Cem Çelik (Dk.46 Abdullah Karataş), Enes Sağlık (Dk.42 Ahmet Aslan), İsmail Kulet (Dk.46 Tahir Bölgebaşı), Emre Özer (Dk.73 İlyas Antekin), Ahmet Sağat

GOL: Dk.43 Berat Altındiş (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Eren Güler (Bursaspor) - İlyas Antekin(Nasadoge Menemenspor)


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