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Yürek dayanmaz!

Balıkesir dışında düşecek üç ekip netleşmedi. Aday takımların fazla olması ise son iki haftaya girilirken heyecanı daha da yüksek seviyeye taşıdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Yürek dayanmaz!
Spor Toto 1. Lig'de son iki haftaya giri - lirken düşme hattın - da heyecan daha da arttı. Balıkesirspor'un veda etti - ği ligde, üç takım ise henüz netleşmedi. 38 puanı bu - lunan Menemenspor, son iki hafta öncesi 2. Lig'e en yakın takım konumunda bulunuyor. 41'er puanlı Bur - saspor ve Kocaelispor ise son maçlara düşme hattı - na giren diğer ekipler oldu. Ateş hattının hemen üze - rinde 42 puanlı Altınordu ve 44 puana sahip Bolus - por yer alıyor. 45'er puanlı Gençlerbirliği ve Denizlispor da kalan iki haftada kritik randevulara çıkacak. Yine 45 puana sahip Adanas - por ise avantajlı gözükse de maç fazlası bulunduğu için tek karşılaşma oynayacak. Kaybederse rakiplerinin ala - cağı puanlara göre lige veda etme ihtimali bulunuyor. 46 puanlı Manisa FK de aynı tehlikeyi yaşıyor.
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