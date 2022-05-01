Haberler TFF 1.Lig TFF 1. Lig maçları CANLI | Şampiyon ve küme düşenler belli oluyor

TFF 1. Lig maçları CANLI | Şampiyon ve küme düşenler belli oluyor

TFF 1. Li'de kritik maçlar oynanıyor. Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmek için kıyasıya mücadele eden takımlarda mutlu sona ulaşacak kulüpler bu hafta belli olabilir. Ankaragücü - Samsunspor, Ümraniyespor - Balıkesirspor, Menemenspor - Tuzlaspor, Denizlispor - Gençlerbirliği, Eyüpspor - İstanbulspor, Manisa BBSK - Bursaspor, Adanaspor - Boluspor, Bandırmaspor - Keçiörengücü ve BB Erzurumspor - Kocaelispor maçlarının canlı anlatımlarını haberimizde bulabilirsiniz...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 16:01
TFF 1. Lig maçları CANLI | Şampiyon ve küme düşenler belli oluyor

Spor Toto 1. Lig'de ilk 2 sırada yer alan MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor, 35. haftanın ardından Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir. İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde maç fazlası ve 66 puanla zirvede yer alan MKE Ankaragücü ile takipçisi 63 puanlı Bereket Sigorta Ümraniyespor, son 4 haftaya Süper Lig için iddialı girdi.

Yılport Samsunspor'u konuk edecek MKE Ankaragücü müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın Süper Lig vizesi alacak.

Ligden düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u ağırlayacak Bereket Sigorta Ümraniyespor ise müsabakadan galip ayrılması ve takipçileri Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un alacağı sonuçlara göre bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.

PLAY-OFF

Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpspor'un play-off barajında yer aldığı ligde ilk 6 dışındaki Yılport Samsunspor ile maç fazlası bulunan Manisa FK kalan müsabakalarını kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

LİGE TUTUNMA MÜCADELESİ

Ligde düşmesi kesinleşen Balıkesirspor dışında lige veda edecek 3 takım arasına girmemek için ekipler yoğun mücadelesini sürdürüyor. Son 4 hafta öncesinde 35 puana sahip Bursaspor, 37 puanlı NasaDoge Menemenspor ve 38 puandaki Beypiliç Boluspor düşme hattında yer alıyor.

Bu takımların üzerindeki 39 puanlı Altaş Denizlispor, 40 puandaki Kocaelispor, bu haftayı maç yapmadan geçecek 41 puana sahip Altınordu ile aynı puandaki Ankara Keçiörengücü bulunuyor.

TFF 1. LİG 16.00 SEANSI MAÇLARI (CANLI)

ANKARAGÜCÜ - SAMSUNSPOR


ÜMRANİYESPOR - BALIKESİRSPOR



MENEMENSPOR - TUZLASPOR

DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ


EYÜPSPOR - İSTANBULSPOR


MANİSA BBSK - BURSASPOR


ADANASPOR - BOLUSPOR


BANDIRMASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ


BB ERZURUMSPOR - KOCAELİSPOR

DİĞER
Son dakika: İnatla, sabırla, azimle şampiyon Trabzonspor! 
Bizimkiler'in sarışın sekreteri Buket Dereoğlu'dan yıllar sonra bomba itiraf: "Hiç o kadar utanmamıştım"
Valerien Ismael: Beklentinin farkındayız!
F.Bahçe'de hoca karmaşası! Yönetim ikiye bölündü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ankaragücü Süper Lig için sahaya çıkıyor
Ankaragücü - Samsunspor maçı ne zaman?
2022 Ramazan Bayramı hutbesinin konusu nedir?
BAYRAMDA EFT - HAVALE YAPILIR MI?
BAYRAMDA AVM AÇIK MI?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan - Fiorentina maçı saat kaçta? Milan - Fiorentina maçı saat kaçta? 16:03
Empoli - Torino maçı saat kaçta? Empoli - Torino maçı saat kaçta? 15:56
Burak Yılmaz kızardı, Lille kaybetti! Burak Yılmaz kızardı, Lille kaybetti! 15:53
Montpellier - Metz maçı saat kaçta? Montpellier - Metz maçı saat kaçta? 15:40
35'lik Bonucci Juve'ye 3 puanı getirdi! 35'lik Bonucci Juve'ye 3 puanı getirdi! 15:39
Monaco - Angers maçı saat kaçta? Monaco - Angers maçı saat kaçta? 15:34
Daha Eski
Dorukhan Toköz tarihe geçti! Dorukhan Toköz tarihe geçti! 15:31
Lorient - Reims maçı saat kaçta? Lorient - Reims maçı saat kaçta? 15:29
Valerien Ismael: Beklentinin farkındayız! Valerien Ismael: Beklentinin farkındayız! 15:28
Brest - Clermont maçı saat kaçta? Brest - Clermont maçı saat kaçta? 15:24
Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta? 15:15
Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:06