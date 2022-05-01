Ankaragücü Süper Lig için sahaya çıkıyor

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'de haftalardır sürdürdüğü heyecan kasırgasında en belirleyici maçına çıkacak. 35. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, rakibiyle berabere bile kalsa, bir yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazanacak.

Geride kalan süreçte topladığı 66 puanla zirvede bulunan Ankaragücü, üçüncü basamaktaki Royal Hastanesi Bandırmaspor'un 11 puan önünde ve bir puan alması durumunda bile, rakip takım kalan 4 maçını kazansa da sarı-lacivertli ekibin önüne geçme ihtimali bulunmuyor.

Yılport Samsunspor ise 46 puana sahip. Karadeniz temsilcisi, play-off grubuna en yakın takım konumunda ve 51 puanla 6. sırada duran Eyüpspor'un 5 puan gerisinde. Kırmızı-beyazlılar, kalan bölümdeki maçlarını kazanıp, rakibinin hata yapmasını bekliyor.

HEM RÖVANŞ HEM TUR PEŞİNDE

Son maçında Balıkesirspor'u deplasmanda 2-0 yenen Ankaragücü, son 10 maçında 2 kez kaybederken (Eyüpspor - Altınordu) bu iki müsabakayı da Eryaman Stadı'nda oynadı. Samsunspor ise çıktığı son 5 maçta sadece bir kez kazanabildi.

Türk futbolunun önemli iki temsilcisi bugüne kadar farklı kulvarlarda 72 kez karşı karşıya geldi. Ankaragücü bu maçlarda 20 kez kazanırken, Samsunspor 31 kez sahadan galip ayrıldı. 21 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda 14 kez üstünlük sağladı. Karadeniz temsilcisi, rakibini deplasmanda 12 kez mağlup etmeyi başardı. 9 müsabaka ise berabere tamamlandı.

Son 10 randevuda ise takımlar 3'er galibiyet alırken, 4 karşılaşma da berabere bitti.

Ligin ilk yarasında Samsun'da oynanan maçı 2-0 kaybeden MKE Ankaragücü, bugün hem bu yenilginin rövanşını almayı hem de 90 dakika sonunda Süper Lig'e yükselişini resmileştirip, tur atmayı hedefliyor.

YASİN VE EREN İLK SIRADALAR

Geride kalan 33 maçta 53 gol atan Ankaragücü'nde, uzun süredir gol sevincine hasret kalan Eren Derdiyok, 9 golle takımın en golcü ismi konumunda. Tecrübeli oyuncuyu, 7 golle Kwebana Owusu, 6 golle Yusuf Abdioğlu izliyor. Yılport Samsunspor'da ise en golcü isim 12 kez rakip ağları havalandıran Yasin Öztekin. Tomane 9, Fofana ise 8 kez gol sevinci yaşadı.

Ankaragücü, hakem Onur Özütoprak yönetiminde 3 maç oynarken, bunların ikisini kazandı, birinde berabere kaldı. Özütoprak'ın yönettiği karşılaşmalarda Samsunspor 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 4 kez de yenildi.

Başkent ekibinde, Altınordu karşılaşmasında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Gyhas Zahid, bugün takımdaki yerini alamayacak.

Samsunspor'da; sakatlıkları bulunan Recep Burak Yılmaz, Ali Kılıç ve Melih Okutan kadroda olmayacak. Tedavisine devam edilen Hasan Kılıç'ın da ağrıları var ve maça yetişme ihtimali yüksek".

TARAFTARIN MAÇA İLGİSİ YOĞUN

Ankaragücü, bugün hedefine ulaşması halinde, son 6 sezonda taraftarına üçüncü kez kupa coşkusu yaşatacak. 2016-2017 sezonunda TFF 2 Lig'de ilk sırayı alan, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor ile birlikte TFF 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren sarı-lacivertliler, bir kez daha mutlu sona çok yakın. Ankaragücü, son iki kupa sevincini, yıkılan tarihi 19 Mayıs Stadı'nda yaşamıştı. Eryaman Stadı ilk kez sarı-lacivertli ekibin coşkusuna ortak olacak.

Ankaragücü yönetimi maçın biletlerini tüm tribünler için 20 TL olarak belirlerken, Cuma günü satışa sunulan biletlere taraftarın yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Eryaman Stadı'nı karnaval yerine dönüştürmeyi planlayan sarı-lacivert renklere gönül verenler, Arife gününe denk gelen maçı kazanıp, ertesi gün çifte bayram yapmak istiyor.