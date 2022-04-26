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Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar: Matematiksel olarak rahatladık

Son dakika spor haberi: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar, Altınordu'yu 2-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Uyar, "Bu maçı kazanarak matematiksel olarak rahatladık. Küme düşme söylemleri olmuştu. Samsunspor bir marka. Samsunspor 2. Lig'de ya da 3. Lig'de de olsa Türkiye’de ilk 10 takım arasındadır. O yüzden biz de armaya hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 11:06
Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar: Matematiksel olarak rahatladık

Spor Toto 1. Ligi'nin 34. haftasında sahasında Altınordu'yu 2-1 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Yücel Uyar, maçı kazanarak matematiksel olarak rahatladıklarını söyledi.

Uyar, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'dan görev geldiğinde görevden kaçmanın olamayacağını aktardı.

Mevcut teknik direktörün sezonu kapatması istediğini ancak mümkün olmadığını anlatan Uyar, "Bu görevi çok isteyerek yapmadım. Altyapı koordinatörüyüm. Patronumuz yap dedi yaptık. Bu takımda çok hocalık yaptım. Şehrin çocuklarının kredisi ne yazık ki çok az. Yabancı bir hoca 9 maç yenilse kimse sesini çıkarmıyor ama bizim için durum aynı olmuyor. İhtiyaç duyulduğu için görevi kabul ettik." ifadesini kullandı.

Uyar, Samsunspor olarak ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Oyunun sonunda değiştirecek oyuncu bulamadım. İstatistiklere baktım, biz her alanda öndeydik. Polat ile Melih'i değiştirdik. Arada da Tallo'yu oyuna soktuk. Oyundan çıkaracak oyuncu bulamadık. Oyuncularıma bu güzel mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. 4 tane vazgeçemeyeceğimiz oyuncumuz vardı, Fofana, Hasan, Tomane ve Vukan. Onların yanına oynamayan oyuncuları inşa ettik. Onlar da oyuna iştah kattılar. Bu maçı kazanarak matematiksel olarak rahatladık. Küme düşme söylemleri olmuştu. Samsunspor bir marka. Samsunspor 2. Lig'de ya da 3. Lig'de de olsa Türkiye'de ilk 10 takım arasındadır. O yüzden biz de armaya hizmet etmeye çalışıyoruz. Puan rahatlığımız olsaydı daha çok gence şans verebilirdik. Daha rahat olsak göreceğimiz daha çok genç oyuncularımız var. Süre aldığında katkı verecek Yunus, Polat, Ali ve Hakan gibi çok yetenekli gençlerimiz var. İnşallah Samsunspor'un bakış açısı değişir. Biz alttan yetiştirmeye devam edeceğiz."

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