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MKE Ankaragücü - Adanaspor 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında lider Ankaragücü sahasında Adanaspor'u konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip, Süper Lig yolunda hata yapmadı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Cem Ekinci ve Ghayas Zahid kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 18:14
MKE Ankaragücü - Adanaspor 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde lider MKE Ankaragücü sahasında Adanaspor ile karşılaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Cem Ekinci ve 59. dakikada Ghayas Zahid kaydetti.

Galibiyet hasretine üç maç sonra son veren Ankaragücü puanını 63'e çıkardı ve Süper Lig yolunda hata yapmadı. Adanaspor ise 41 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, sahasında Altınordu ile karşılaşacak. Adanaspor ise Samsunspor'u konuk edecek.

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