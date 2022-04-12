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Eyüpspor'a Altınordu şoku!

Spor Toto 1. Lig’de haftanın kapanış maçında İstanbul ekibi öne geçtiği maçta Altınordu’dan 1 puanı zor aldı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 06:50
Eyüpspor'a Altınordu şoku!

Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın kapanış maçında Eyüpspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. İlk 2 mücadelesi veren Eyüpspor, 45'te Timur Temeltaş'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, devre İstanbul ekibinin üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıya etkili başlayan Altınordu, 60'ta Ahmet İlhan Özek'in golüyle skoru eşitledi. 64'te ise Feytullah Öztürk'ün golü geldi ve İzmir ekibi 2-1 öne geçti. Eyüpspor, 78'de Oliver Thill ile bir gol daha buldu ve skoru 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmadı. Eyüpspor puanını 50'ye, Altınordu ise 35'e yükseltti.

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