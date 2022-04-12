Eyüpspor'a Altınordu şoku!

Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın kapanış maçında Eyüpspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. İlk 2 mücadelesi veren Eyüpspor, 45'te Timur Temeltaş'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, devre İstanbul ekibinin üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıya etkili başlayan Altınordu, 60'ta Ahmet İlhan Özek'in golüyle skoru eşitledi. 64'te ise Feytullah Öztürk'ün golü geldi ve İzmir ekibi 2-1 öne geçti. Eyüpspor, 78'de Oliver Thill ile bir gol daha buldu ve skoru 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmadı. Eyüpspor puanını 50'ye, Altınordu ise 35'e yükseltti.