Ümraniyespor zorlu Tuzlaspor virajında

Milli araya evinde Altınordu'ya 1-0 yenilerek üzgün giren Spor Toto 1. Lig ikincisi Ümraniyespor, 30. haftanın açılış maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor. 34 puanı bulunan ve alt sıralara yakın olan Tuzlaspor'un puan kaybına tahammülü yok. Süper Lig'e direkt yükselmek için ilk iki sıradan kopmak istemeyen Ümraniyespor'un da aklında sadece 3 puan var. Saat 20.00'de Eyüp Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı Onur Özütoprak yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Daha önce 3 kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Ümraniye 2 galibiyet alırken, 1 maç berabere bitti.