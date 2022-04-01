Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor zorlu Tuzlaspor virajında

Ümraniyespor zorlu Tuzlaspor virajında

Milli araya evinde Altınordu'ya 1-0 yenilerek üzgün giren Spor Toto 1. Lig ikincisi Ümraniyespor, 30. haftanın açılış maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
Ümraniyespor zorlu Tuzlaspor virajında
Milli araya evinde Altınordu'ya 1-0 yenilerek üzgün giren Spor Toto 1. Lig ikincisi Ümraniyespor, 30. haftanın açılış maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor. 34 puanı bulunan ve alt sıralara yakın olan Tuzlaspor'un puan kaybına tahammülü yok. Süper Lig'e direkt yükselmek için ilk iki sıradan kopmak istemeyen Ümraniyespor'un da aklında sadece 3 puan var. Saat 20.00'de Eyüp Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı Onur Özütoprak yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Daha önce 3 kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Ümraniye 2 galibiyet alırken, 1 maç berabere bitti.
DİĞER
Son dakika haberleri: Milli takımı bırakan Burak Yılmaz Süper Lig’e geri dönüyor! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu…
Motosikletin sahibi hırsızı burnundan tanıdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor