Hedef Avrupa kupası

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, kulübün 15 yıllık hedefleri olduğunu açıkladı. Başkan Koyun, "5, 7, 10 ve 15 yıllık planlama yaptık. 5 yıl sonra kesinlikle Türkiye şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile ilgili şampiyonluk hesapları var. 7. yılda Avrupa'nın en iyi takımını Kocaeli'ye getirip, 10. yıl geldiğinde de Avrupa'nın en büyük kupasını müzemize katmakla ilgili projelerimiz var" diyerek iddiasını ortaya koydu. A Takım ve altyapının bir arada kamp yapabileceği bir merkez için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Koyun, Dino Ndlovu'nun ayrılışını ise şöyle anlattı: "Bize zaman zaman çok katkısı oldu ama sakatlığından dolayı sıkıntılar yaşadık. Kendisi de 32 yaşında olduğunu ve iyi bir teklif aldığını kulübe katkı sağlamak istediğini söyledi ve ayrıldı" diye konuştu.