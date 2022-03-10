Dönüşü yetmedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Eskişehirspor, Kırklarelispor'u konuk etti. 26 Ocak'ta oynanması gereken ancak yoğun kar yağışı nedeniyle oynanamayan 22. hafta maçı dün yapıldı. Karşılaşmanın ilk golü 24. dakikada Enes İslam İlkin'den geldi ve ilk devre Kırklarelispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda 72. dakikada Buğra'nın kendi kalesine attığı golle Kırklareli 2-0 üstünlüğü yakaladı. Bu dakikadan sonra canlanan Eskişehirspor, 74. dakikada Onur Arı ile durumu 2-1'e getiren golü kaydetti.

HAKEME İSYAN!

Ee-es farkı 1'e indirdikten hemen sonra Ömer Faruk Söyler ile beraberliği yakaladı ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonu ekrandan izleyenler, topun rakipten geldiğini gördü ve hakemlere tepki gösterdi. 76'da kırmızı-siyahlılar Onur Bayramoğlu ile dengeyi getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.