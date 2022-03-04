Dadaşlar iddialı

Çıkışa geçmek isteyen mavi- beyazlılar, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Dünkü antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştiren Dadaşlar'da, taktik idmanı da yapıldı. Mavi-beyazlı oyuncuların son derece hırslı olduğu gözlenirken; bugün yapılacak son idmanın ardından İzmir'e hareket edilmesi bekleniyor. Çıkışa geçmenin zamanı olduğunu belirten Teknik Direktör Yücel İldiz, "Son haftalardaki kötü sonuçları İzmir'de alacağımız 3 puanla telafi edeceğiz" dedi.

Mavi- beyazlı ekibin Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Altınordu maçını kazanmak için tüm planlarımızı yaptık. Artık maçta en iyi performansımızı ortaya koyma zamanı geldi. Kazanacak güce sahibiz" ifadelerini kullandı.