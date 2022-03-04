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Dadaşlar iddialı

Spor Toto 1. Lig'de son 4 maçından 3 puan çıkartabilen BB Erzurumspor, Altınordu'yu gözüne kestirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
Dadaşlar iddialı

Çıkışa geçmek isteyen mavi- beyazlılar, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Dünkü antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştiren Dadaşlar'da, taktik idmanı da yapıldı. Mavi-beyazlı oyuncuların son derece hırslı olduğu gözlenirken; bugün yapılacak son idmanın ardından İzmir'e hareket edilmesi bekleniyor. Çıkışa geçmenin zamanı olduğunu belirten Teknik Direktör Yücel İldiz, "Son haftalardaki kötü sonuçları İzmir'de alacağımız 3 puanla telafi edeceğiz" dedi.

Mavi- beyazlı ekibin Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Altınordu maçını kazanmak için tüm planlarımızı yaptık. Artık maçta en iyi performansımızı ortaya koyma zamanı geldi. Kazanacak güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

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