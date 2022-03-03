SPOR TOTO 1. LİG HABERLERİ: Samsunspor Teknik Direktörü Çapa playoff ümidini koruyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, takımın play-off hedefi doğrultusunda mutlaka ilk 6 içinde yer alacağını söyledi.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin boyunun kısalmasıyla çok kritik haftalara girdiklerine işaret etti.

Deplasmanda 3-1 mağlup oldukları Bereket Sigorta Ümraniyespor maçından ders çıkardıklarını belirten Çapa, "Bundan sonra oynayacağımız her karşılaşma çok kritik. Bunu bilerek oynamamız gerekiyor. Her puanın değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor." dedi.

Oynanan oyundan ve sahadaki mücadeleden memnun olduğunu ancak girdikleri pozisyonları golle neticelendirmeleri gerektiğini vurgulayan Çapa, "Çıkardığımız dersleri bir sonraki karşılaşmada en aza indirebilirsek, o zaman doğru işler yaptığımız görünür. Futbolda sezonlar çok önemli ama kalıcı bir şeyler bırakmak, üzerine bir şeyler koymak daha doğru. Eğer bu durum geçmişte yapılsaydı şu anda yaşamış olduğumuz süreci yaşamamış olurduk." ifadesini kullandı.

ÇAPA, LİGDE 7 HAFTA SONRA ALINAN MAĞLUBİYETİN CAMİAYI ÜZDÜĞÜNÜ DİLE GETİREREK, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Ümraniyespor maçındaki mağlubiyet bizim ve camiamız adına üzücü oldu. Çünkü onları umutlandırmıştık, belirli hayaller içerisine sokmuştuk. Bundan 3 hafta önce ilk 2 sırayı da kimse hayal etmiyordu. 3 hafta sonra da ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Umutsuzluğa kapılmayalım. Önümüzde daha 11 hafta, alınacak 33 puan var. Bu 33 puanın hepsine adayız, almak için gereken gayreti göstereceğiz. Mutlaka ilk 6 içinde yer alacağız. İkinci mi, üçüncü mü, dördüncü mü olacağımızı hep birlikte göreceğiz. Ümidimiz sezon sonu hep birlikte bu mutluluğu yaşamak. Hayalleri gerçekleştirmek istiyoruz. En büyük amacımız, hedefimiz bu."

"HASAN'IN ÇOK HAKSIZ ELEŞTİRİLDİĞİNİ SÖYLEMEM GEREKİYOR"

Sahalarında oynayacak NasaDoge Menemenspor maçını ve tecrübeli futbolcu Hasan Kılıç'a gelen eleştirileri de değerlendiren Çapa, şunları kaydetti:

"Menemenspor maçı zor bir karşılaşma. Bu ligde sıralamaya göre favori gösterilirseniz, yanılırsınız. Menemenspor ligin ilk 6 sırasında yer alan Ankaragücü, Eyüpspor ve Bandırmaspor'dan puan aldı. Tamamen topsuz oynamayı çok iyi bilen bir takım. Onun için sizin topla oynadığınız kısmı çok iyi oynayıp, sahadaki paylaşımın da çok iyi olması gerekiyor. Hasan Kılıç konusuna açıklık getirmek gerekiyor. Bazı oyunculardan camianın beklentisi çok farklı oluyor. Hasan'ın çok haksız eleştirildiğini söylemem gerekiyor. Kariyerinde 6-7 gol arasında sezonu tamamlayan bir istatistiği var. Geçen sezon Adana Demirspor ile 13 gol attı. Bu, kariyerinin en iyi sezonuydu. Sadece ona bakarak Hasan'ı değerlendirecek olursak, hem haksızlık etmiş hem de değersizleştirmiş oluruz. Hasan Kılıç, oyunu birinci bölgeden ikinci bölgeye taşıyan, o bölgede çok etkili olan ve üçüncü bölgede de pozisyona girmeye çalışan bir oyuncu. Yani bu, her seferinde 60 metre efor sarf ettiğini gösteriyor. Koşu istatistiklerinde Hasan, takımın en çok koşan ilk 3 oyuncusu içindedir."

Öte yandan Samsun ekibi, Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Çapa yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Vukan Savicevic, Moryk Fofana ve Junior Tallo katılmadı.