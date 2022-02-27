Tarzan yükselişte

GALİBİYET SERİSİ
Erhan'ın sayısıyla devreyi 1-0 bitiren Manisa, 50'de ise Diallo'nun golüyle farkı 2 yaptı. Oyundan kopmayan Eyüpspor ise 85'te Timur'un golüyle beraberlik için ümitlense de gerisini getiremedi. 4 haftadır yenilmeyen Manisa FK, böylece üst üste 2. galibiyetini alıp yükselişini sürdürdü. Eyüpspor'da ise galibiyet hasreti devam etti.
'ÇOK DEĞERLİ BİR 3 PUAN ALDIK'
Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay "Bizi hak ettiğimiz yere götürecek değerli bir 3 puan kazandık. Kalitemiz ve vizyonumuz, bulunduğumuz yerle örtüşmüyor. Yukarı çıkacağız" dedi. Eyüp'ün hocası Hamza Hamzaoğlu ise "Beraberlikle ayrılsak moral olacaktı" diye konuştu.
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