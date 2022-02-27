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Tarzan yükselişte

Manisa FK, 54 dakika 10 kişi oynayan Eyüpspor’u Erhan ve Diallo ile yendi, üst üste 2. galibiyetini aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 06:50
Tarzan yükselişte
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Eyüpspor 36. dakikada Pa Dibba'nın gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamlarken, rakibinin bir kişi eksik kalmasından yararlanan Tarzanlar 3 dakika sonra ilk golünü kaydetti.

GALİBİYET SERİSİ

Erhan'ın sayısıyla devreyi 1-0 bitiren Manisa, 50'de ise Diallo'nun golüyle farkı 2 yaptı. Oyundan kopmayan Eyüpspor ise 85'te Timur'un golüyle beraberlik için ümitlense de gerisini getiremedi. 4 haftadır yenilmeyen Manisa FK, böylece üst üste 2. galibiyetini alıp yükselişini sürdürdü. Eyüpspor'da ise galibiyet hasreti devam etti.

'ÇOK DEĞERLİ BİR 3 PUAN ALDIK'

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay "Bizi hak ettiğimiz yere götürecek değerli bir 3 puan kazandık. Kalitemiz ve vizyonumuz, bulunduğumuz yerle örtüşmüyor. Yukarı çıkacağız" dedi. Eyüp'ün hocası Hamza Hamzaoğlu ise "Beraberlikle ayrılsak moral olacaktı" diye konuştu.
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