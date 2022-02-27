Alt liglerden haberler (26.02.2022)

Ankara Keçiörengücü, sahasında Tuzlaspor'u 1-0 yendi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 18. dakikada Hamza Gür'ün attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Keçiörengücü böylece son oynadığı 7 maçın 4'ünü kazandı. Tuzlaspor ise iniş çıkışlı grafiğini sürdürdü.
3 PUAN ELEKE'DEN
Lig sonuncusu Balıkesir'i ağırlayan Gençlerbirliği, Blessing Eleke'nin golleriyle 3 puana uzanarak tehlikeli bölgeden biraz daha uzaklaştı: 2-0. Puanını 33'e yükselten başkent temsilcisi, 12. sıraya çıktı. Üst üste 4. yenilgisini alan ve 11 puanda kalan Balıkesir'in ligde kalma ümitleri giderek azalıyor.
SAMSUN 3 PEŞİNDE
Samsunspor, Ümraniye'ye konuk olacak. Kırmızıbeyazlılar, rakibini yenip play-off hedefi için üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Savicevic sakatlığın nedeniyle kadroda yok.
BURSA ÇİFTE MESAİDE
Bursaspor, Bolu maçı hazırlıklarına yaptığı çift idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Akşam ise sahada taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
TURGUTLU İDDİALI
2. Lig takımı Turgutluspor'da teknik direktör Nazım Gülay, galibiyet hasretine son vearmek istediklerini belirterek, "Kazanıp bir an önce ateş hattından çıkmalıyız" dedi.
3. LİG'DE 2 MAÇ
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 24. hafta, 2. Grup'ta 27. hafta birer maçla başladı. 3. Grup'ta Esenler Erok, Mardin 1969'u 3-0 yendi. 2. Grup'ta ise Hacettepe ile Düzcespor 1-1 kaldı.
DİĞER