Bolu İstanbul’un serisini bitirdi

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin 70. dakikasında Boluspor, Gökhan Karadeniz'in golüyle öne geçti. Bu dakikadan sonra beraberlik için yüklenen ev sahibi ise 81'de İbrahim Yılmaz'ın sayısıyla skoru eşitledi. Maçın böyle biteceği düşünülürken 90+1'de sahneye çıkan Kabongo Kassongo Boluspor'a 3 puanı getirdi. Bolubeyi böylece rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini bitirdi. Bolu ligde gelecek hafta Gençlerbirliği ile karşılaşacak.