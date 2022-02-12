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SPOR HABERİ - Adanaspor-Denizlispor maçının ardından Mesut Bakkal'dan açıklamalar: "Zor bir deplasmandı"

Spor haberi... Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Adanaspor maçı sonrası, “Zor bir deplasmandan 1 puan aldık” dedi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 16:31
SPOR HABERİ - Adanaspor-Denizlispor maçının ardından Mesut Bakkal'dan açıklamalar: "Zor bir deplasmandı"

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Zor bir deplasmandı. Öncelikle maçın hakemine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir maç yönetti. Maça gelince kazanmak için çıktık ama 1 puanla ayrılıyoruz. İlk devrede kontrol bizdeydi. Pozisyonları değerlendiremedik. Son dakikada da bir gol kaçırdık. Önümüzdeki maçlarda eksiklerimizi de gidererek galibiyetler almak istiyoruz" diye konuştu.

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