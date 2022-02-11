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Altınordu - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | TFF 1. LİG

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, sahasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Altınordu - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Altınordu - Gençlerbirliği maçına dair tüm detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 09:58
Altınordu - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | TFF 1. LİG

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, sahasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Altınordu - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ALTINORDU - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altınordu - Gençlerbirliği maçı saat 16.00'da başlayacak, TRT Spor ve beIN Max 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde Altınordu 22 puanla 17. sırada, Başkent ekibi ise 26 puanla 14. basamakta yer alıyor. İlk yarıda Ankara'da oynanan randevuda ev sahibi ekip 3-2 galip gelmişti.

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