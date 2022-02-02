Golcü yolda

Ligin ikinci yarısına iddialı bir kadroyla girmek isteyen Kocaelispor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Uzun süredir golcü arayışında olan yeşil-siyahlılar, Bulgaristan'ın Lokomotiv Plovdiv takımında forma giyen Georgi Minchev'de karar kıldı. Körfez ekibi, 26 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Minchev'i şehre davet eden Kocaelispor yönetimi, sağlık kontrollerinden sonra imzayı attırmayı planlıyor. Bu sezon 25 karşılaşmada şans bulan Bulgar forvet, 13 gol ve 3 asistlik performansıyla takımının skor yükünü çekti.
MİLLİ TAKIMDA OYNADI
Kariyerine ülkesinin Litex takımında başlayan 26 yaşındaki santrfor, daha sonra CSKA Sofya'ya transfer oldu. Burada tutunamayan tecrübeli oyuncu, Tsarsko Selo'da kendini buldu. 92 maçta 45 kez ağları sarsan Minchev, 8 de asist yapma başarısı gösterdi. 2020 yılında Plovdiv'e transfer olan başarılı oyuncu, 59 kez formasını giydiği takımında 24 gol ve 5 asistle oynadı. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Minchev, Bulgaristan Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde boy gösterdi. A Milli Takım formasını ise 4 maçta sırtına geçirdi fakat skora katkı yapmadı.
Kocaelispor, Yunan yıldız orta sahasına kavuştu. Körfez ekibi, Moldova ekibi Sheriff'le bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren 28 yaşındaki Dimitris Kolovos'la, 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ligin ikinci yarısına iddialı bir kadroyla girmek isteyen Kocaelispor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Uzun süredir golcü arayışında olan yeşil-siyahlılar, Bulgaristan'ın Lokomotiv Plovdiv takımında forma giyen Georgi Minchev'de karar kıldı. Körfez ekibi, 26 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Minchev'i şehre davet eden Kocaelispor yönetimi, sağlık kontrollerinden sonra imzayı attırmayı planlıyor. Bu sezon 25 karşılaşmada şans bulan Bulgar forvet, 13 gol ve 3 asistlik performansıyla takımının skor yükünü çekti.