Kocaelispor Cabezas ile ilgili hukuki işlem başlattı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cabezas'ın kulüple olan sözleşmesini 26 Ocak itibarıyla tek taraflı olarak feshettiği belirtilerek, "FIFA Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Talimatı'nın emredici mahiyetteki 14. maddesi kapsamında, fesih öncesi 15 günlük ihtar gönderme zorunluluğu göz ardı edilerek yapılan mesnetsiz ve haksız tek taraflı feshe yönelik kulübümüz tarafından FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde hukuki işlem ivedilikle başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kulübümüz profesyonel futbolcusu Bryan Alfredo Cabezas Segura, kulübümüzle olan sözleşmesini 26.01.2022 tarihi itibariyle tek taraflı olarak feshetmiştir.



FIFA Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Talimatı'nın emredici mahiyetteki 14. madde kapsamında, pic.twitter.com/BF7qRJxGP8 — Kocaelispor (@Kocaelispor) January 28, 2022