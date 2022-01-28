Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor Cabezas ile ilgili hukuki işlem başlattı

Kocaelispor Cabezas ile ilgili hukuki işlem başlattı

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Ekvadorlu kanat oyuncusu Bryan Alfredo Cabezas Segura ile ilgili hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 23:07
Kocaelispor Cabezas ile ilgili hukuki işlem başlattı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cabezas'ın kulüple olan sözleşmesini 26 Ocak itibarıyla tek taraflı olarak feshettiği belirtilerek, "FIFA Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Talimatı'nın emredici mahiyetteki 14. maddesi kapsamında, fesih öncesi 15 günlük ihtar gönderme zorunluluğu göz ardı edilerek yapılan mesnetsiz ve haksız tek taraflı feshe yönelik kulübümüz tarafından FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde hukuki işlem ivedilikle başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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