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Manisa FK - Gençlerbirliği: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, Manisa FK'ye de 3-1 yenilerek 1. Lig'de üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 16:56
Manisa FK - Gençlerbirliği: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa FK 3-1'lik skorla kazandı.

Gençlerbirliği, 40. dakikada Gökhan Gül'ün penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Manisa FK, 64. dakikada Erhan Çelenk'in golüyle skora eşitliği getirdi. İlk golün asistini yapan Marvin Gakpa, 75. dakikada Manisa'yı öne geçiren golü attı. Okan Eken, 83. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Manisa FK, puanını 28'e yükseltti. Gençlerbirliği ise üst üste 4. kez yenilerek 26 puanda kaldı.

Manisa FK, gelecek hafta BB Erzurumspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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