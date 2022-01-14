Kırmızı Şimşek Tallo

Samsunspor devre arası takviyelerine tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar 26 yaşındaki 10 numara Tolcay Ciğerci ve 30 yaşındaki stoper Sheldon Bateau'yu kadrosuna katan Kırmızı Şimşekler, son bombasını santrfor bölgesinde patlattı. Macaristan 1. Ligi ekiplerinden Ujpest FC forması giyen 29 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı. Tallo sezonun ilk yarısında 13 maça çıkarken, 4 gol ve 1 asistle oynadı. 1.85 boyundaki Junior Tallo güçlü fiziği ve sert şutlarıyla dikkat çekiyor. Futbola İtalya'da başlayan Tallo, toplamda 211 resmi maçta 54 gol, 20 asistle oynadı. Milli takımda 8 maça çıkan Junior Tallo'nun kariyerinde İnter, Roma ve Lille gibi dev ekipler de yer alıyor.