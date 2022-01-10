Haberler TFF 1.Lig Erzurum'a şok!

Erzurum'a şok!

Dadaşlar evinde öne geçtiği maçta Menemen ile berabere kaldı. Golleri 29’da Emircan (Pen) ve 64’te Ahmet kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Erzurum'a şok!

Şampiyonluk adayı Erzurumspor evinde Menemen'e karşı şok bir puan kaybı yaşadı. 6. dakikada Olanare sağ çaprazdan ceza alanına girdi, boştaki Emircan'a vermeyip kaleye vurdu Batuhan kornere attı. 14'te Olanare'nin şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. 28'de Emircan, Enes'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Beyaz noktadan Emircan fileleri sarstı: 1-0. 45'te Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu auta gitti. 64'te Emir'in şutu Szumski'den döndü, meşin yuvarlağı önünde bulan Ahmet Sagat ağları sarstı: 1-1. 85'te Gökhan Alsan'ın sol çaprazdan gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Olanare'nin şutunu Batuhan çeldi.

Bu puan kaybını telafi edeceğiz

Erzurum Teknik Direktörü Erkan Sözeri "Bireysel hatadan gol yedik. Aynı Bolu, Balıkesir ve Denizli maçları gibi oldu. Şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybettik bunu telafi edeceğiz" diye konuştu. Menemen Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise, "Çok zor bir maç olacağını da biliyorduk. Son dakikalarda kazanabilirdik. Hakemler iyiydi" dedi.

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