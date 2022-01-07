İmzalar yakın

Ara transfer döneminde atağa kalkan Samsunspor, imzaları da attırmaya hazırlanıyor. Kırmızıbeyazlılar, Isak Ssewankambo ve Sheldon Bateau'yu sağlık kontrolünden geçirdi. Karadeniz ekibinde iki oyuncunun herhangi bir sorunu olmadığı bildirildi. Kısa süre içerisinde resmi imzayı atması beklenen oyuncuların, kırmızı-beyazlı takımla hazırlıklara da başladığı ifade edildi.

BONSERVİSİ ELİNDEYDİ

Son olarak Östersund forması giyen 25 yaşındaki Ugandalı orta saha Ssewankambo, geçen sezon 18 maçta 2 asistle oynamıştı. Başarılı oyuncunun bonservisi elinde bulunuyordu. Uzun süredir peşinde koşulan Sheldon Bateau ise stoper pozisyonunda görev yapıyor. Belçika ekibi Mechelen'de görev yapan 30 yaşındaki savunmacı, bu sezon ilk yarıda 17 maçta 1 asistle oynadı.