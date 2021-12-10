Metin Diyadin: “Çok doğru ve sabırlı oynadık”

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında evinde ağırladığı Denizlispor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Gençlerbirliği'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Diyadin, "Bizim özellikle iki haftadır kazanarak oyuna gelmemiz önemliydi. Bunun dışında iki sakat ve iki cezalı oyuncunun olması dar bir kadro için maçtan önce handikap bir durum gibi görünüyordu ama takım birlikteliğimizin oluşması önemliydi. Çok doğru ve sabırlı oynadık. Beşli bir savunmaya karşı çok fazla pozisyon oluşturmak kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.

Maçın ilk yarısında verilmeyen bir gol ve ikinci yarıda da düdüğü ağzına götürmesine rağmen penaltıyı vermediği pozisyonları olduğunu belirten Diyadin, buna rağmen kazanmalarının önemli olduğunu aktardı.

Maçta en sevindirici durumun kadroda Gençlerbirliği altyapısından yetişen 6 oyuncuyla kazanmak olduğunun altını çizen Diyadin, "Bu tip maçlar 6 puanlık maçlar. Artık önümüzdeki maça hazırlanacağız. Ligde yapabildiğimiz kadar dar kadroya ve bazı şeylere rağmen bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.