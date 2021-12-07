Haberler TFF 1.Lig Çıkış sürecek

Çıkış sürecek

Son 4 maçtan 10 puan çıkartan Karadeniz ekibi, üst sıralara tırmandı. Fuat Çapa, kalan 4 karşılaşmayı da kazanmak istediklerini ifade etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
Çıkış sürecek
Ligde son olarak Altınordu'yu deplasmanda 2-0 mağlup eden Samsunspor'da keyifler yerinde. Son 4 maçından 10 puan çıkartan Karadeniz ekibinde gözler ilk yarının kalan karşılaşmalarına çevrildi. 4 maçın 3'ünü iç sahada oynayacak kırmızı- beyazlılar, bunun avantajını kullanmak istiyor. İyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Teknik Direktör Fuat Çapa, "Kalan dört maçı da kazanmak istiyoruz. 3'ü içerde olması tabii ki avantaj ve bunu kullanmayı planlıyoruz" dedi. Samsun; Ankaragücü, Boluspor, İstanbul (D) ve Tuzla'yla karşılaşacak.
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