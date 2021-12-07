Çıkış sürecek

Ligde son olarak Altınordu'yu deplasmanda 2-0 mağlup eden Samsunspor'da keyifler yerinde. Son 4 maçından 10 puan çıkartan Karadeniz ekibinde gözler ilk yarının kalan karşılaşmalarına çevrildi. 4 maçın 3'ünü iç sahada oynayacak kırmızı- beyazlılar, bunun avantajını kullanmak istiyor. İyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Teknik Direktör Fuat Çapa, "Kalan dört maçı da kazanmak istiyoruz. 3'ü içerde olması tabii ki avantaj ve bunu kullanmayı planlıyoruz" dedi. Samsun; Ankaragücü, Boluspor, İstanbul (D) ve Tuzla'yla karşılaşacak.