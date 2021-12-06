Samsun şahlandı

Spor Toto 1. Lig'de çıkıştaki iki takım Altınordu ve Samsunspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Karadeniz temsilcisi, 25'te Tomane'nin asistinde Savicevic'le öne geçti. İkinci yarıda 51'de Altınordu, kaleciyle karşı karşıya Ahmet'le mutlak golü kaçırdı. Kırmızı-beyazlılar 90+4'te maçın yıldızlarından Tomane'nin 2. asistinde Fofana'yla galibiyete uzandı. Samsun ekibi, son 4 maçında 3 galibiyetle çıkışını sürdürüp, Play-Off hattına yükseldi. Son 7 maçında 6. kez kaybeden Altınordu ise düşme potasından çıkamadı.

FUAT ÇAPA: 4'TE 4 İÇİN İDDİALIYIZ

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyip, iddialı konuştu. Çapa, "4 maçın, üçünü iç sahada oynayacağız. 4'te 4 için elimizden geleni yapacağız. Ankaragücü ve Boluspor maçlarında camiamızla kucaklaşmalıyız" dedi.