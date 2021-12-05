Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor: 1 - Boluspor: 2 | Boluspor Ümraniye'de son anda kazandı!

Ümraniyespor: 1 - Boluspor: 2 | Boluspor Ümraniye'de son anda kazandı!

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniuespor ve Boluspor, Ümraniye'de karşı karşıya geldi. Boluspor'da galibiyeti getiren gol 90+1. dakikada Bregu'dan geldi. Mücadele, Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 16:35
Ümraniyespor: 1 - Boluspor: 2 | Boluspor Ümraniye'de son anda kazandı!

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Anıl Usta

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz (Dk. 46 Serkan Göksu), Ercan Coşkun (Dk. 84 Faruk Can Genç), Glumac, Alim Öztürk, Yusuf Emre Gültekin, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk. 60 Bammou), Camara, Onur Ayık (Dk. 84 Mrsic)

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer (Dk. 53 Emin Bayram), Mehmet Zahit Çınar, Ali Keten, Bregu, Roshi, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 85 Novak), Berk Yıldız (Dk. 68 Atamer Bilgin), Kasongo

Goller: Dk. 11 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+1 Bregu (Beypiliç Boluspor), Dk. 70 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Ali Keten, Dk. 90+3 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+3 Selmani, Dk. 90+7 Atamer Bilgin (Beypiliç Boluspor), Dk. 43 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 54 Alim Öztürk, Dk. 73 Camara, Dk. 90+6 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

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