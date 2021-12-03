Hedef 15 puan

Samsunspor,Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Fuat Çapa son 3 lig maçından 7 puan çıkardıklarını ve devreyi en iyi şekilde kapatmak istediklerinin altını çizdi. Hedeflerin ilk yarıyı play-off potasında bitirmek olduğunu ifade eden Çapa, "Devreye kadar 5 maç var. Bu maçlara maç maç bakmak lazım. 15 puanın hepsini almak istiyoruz. Biz geriden geliyoruz. Bunu unutmamak lazım. Rakiplerden daha çok mücadele etmemiz ve istememiz gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Önemli olan ilk devre sonunda ilk 6 içerisinde olmak. Bunu gerçekleştirirsek başarılı bir ilk devre geçirdiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu. Tecrübeli hoca, fiziksel olarak istenilen seviyede olmadıklarını, devre arasında düzelteceklerini kaydetti.