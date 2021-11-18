Samsunspor hazır

Samsunspor, Antalya kampında Pazartesi günü saat 19.00'da oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Fuat Çapa, kampın çok yararlı geçtiğini belirtirken, "Süreç planlandığımız gibi geçiyor. Antalyaspor'la oynadığımız hazırlık maçında sadece savunma değil hücum anlamında da iyi işler yaptığımızı gördük. Bundan sonraki süreçte tamamen Eyüp'e odaklanıp o doğrultuda çalışmamız gerekiyor. Takım olma adına güzel adımlar attığımızı görüyorum. Oynayacağımız maçlarda alacağımız sonuçlar neler yaptığımızı gösterecek" diye umut dağıttı.