Juventus'tan Altınordu'ya ziyaret! Transfer...

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleşen ziyarette Juventus Transfer Departman Koordinatörü Marco Ottolini'yi Altınordu Futbol Akademisi Direktörü Hande Özel, Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, ALFA idari personeli, antrenörler ve sporcular karşıladı. İtalyan futbol adamı, Metin Oktay Yerleşkesi'ne girdiği andan itibaren hem antrenörler hem de sporcularla yakından ilgilenip onlarla sohbet etti.



ÇOK FANTASTİK BİR YER

Marco Ottolini, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nin çok fantastik bir yer olduğunu belirterek, "Geldiğim andan itibaren burada çok güzel bir şekilde karşılandım. Benim için bu karşılama büyük bir sürpriz oldu. Tesisleriniz her yönüyle çok farklı bir yer" dedi. Yerleşkeden övgüyle bahseden Marco Ottolini, "Burada çok güzel bir tesis gördüm. Sporcularınız futbolculuk eğitimlerinin yanı sıra günlük yaşamı da öğreniyor. Burada kullanmış olduğunuz kişisel metotları da beğendim. Yine genç oyuncuların mantalitesini geliştirmek için imkanlar çok güzel. Bir futbolcunun gelişimi için her şey mevcut. Burada harika bir zaman geçirdim" diye konuştu.







Juventus'un da alt yapıya önem verdiğini dile getiren İtalyan futbol adamı, "Son yıllarda biz de alt yapıya büyük yatırımlar yaptık. Akademimizden yetişen oyuncular iyi seviye erişirse Juventus A Takımı'na alıyoruz" şeklinde konuştu.



ALTINORDU'NUN AKADEMİYE VERDİĞİ ÖNEM BİLİNİYOR

Türk futbolunda son yıllarda yetişen genç oyuncuları da yakından takip ettiğini dile getiren Ottolini şöyle konuştu: "En son Türkiye U19 Milli Takımı'nın maçını seyrettim. Birçok yetenekli oyuncunuz var. Avrupa'daki takımların bir çoğu da Altınordu'nun akademiye verdiği önemi biliyor. Zaten kulüpler de buna göre oyuncu seçiyorlar."